Cristiano Ronaldo: “Posso essere al top anche a 42 anni. La mente è fondamentale”

Le parole del fuoriclasse portoghese

"Sono felice, voglio continuare e vedere cosa succede. Se posso giocare ancora a 40, posso giocare anche a 41, 42... Ma la cosa più importante è godersi il momento, il presente. Geneticamente parlando, non dirò che mi sento come se avessi 25 anni, non esagero. Ma è come se ne avessi 30. Mi prendo cura del corpo, del mio corpo e del mio spirito. La longevità è una cosa affascinante, che ho iniziato a studiare ultimamente. Il segreto per rimanere ai massimi livelli è avere l'intelligenza necessaria per adattarsi a nuove situazioni e leggere bene il gioco. Conosco il mio corpo e ho esperienza. A ogni fascia d'età sono stato in grado di adattarmi a nuove filosofie di gioco. Sono orgoglioso di sentire che, alla mia età, sono riuscito a mantenere il solito livello di gioco. C'è una cosa che ho imparato in questi anni: dopo i 33, il corpo continua a reggere, se ce ne prendiamo cura. Ma la battaglia più difficile è a livello mentale".