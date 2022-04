Cristiano Ronaldo ringrazia l’Anfield dopo il tributo: “Non lo dimenticheremo mai”

Il messaggio del fuoriclasse portoghese

Cristiano Ronaldo non sta vivendo un buon momento sia dentro che fuori dal campo. Recentemente il fuoriclasse portoghese ha infatti annunciato la perdita prematura di uno dei due gemelli appena nati. Nella partita contro il Manchester United, il pubblico dell'Anfield Road ha voluto omaggiare l'attaccante: applausi scroscianti e lo storico inno "You’ll never walk alone" cantato a sostegno del portoghese e la sua famiglia.