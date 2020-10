Cristiano Ronaldo, una super villa per ogni cambio di maglia

Nelle classifiche annuali di Forbes spesso ai primi posti ci stanno campioni dello sport e soprattutto calciatori vincenti e di fama mondiale. Uno di questi è Cristiano Ronaldo cinque volte Pallone d’Oro che con il calcio ha fatto fortuna. L’attaccante della Juventus che nel corso della sua lunga e fortunata carriera, ha accumulato una ricchezza stimata di 870 milioni di euro, ha spesso acquistato case di lusso. Certo CR7 non può dimenticare da dove è partito ovvero dalla piccola Madera dove viveva con la famiglia in una piccola casa ma ben presto le cose sono cambiate. Nel 2019, Ronaldo ha visitato la sua vecchia casa per mostrare al figlio Cristiano Jr da dove veniva. “Ero così entusiasta che lui vedesse dove sono cresciuto”, ha detto a TVI la punta bianconera. “Mi sono commosso, se devo essere sincero, perché non mi aspettavo di vedere ancora le stesse persone di quando vi abitavo io’. Ma questa è una storia passata, oggi CR7 ha un patrimonio immobiliare gigantesco.

MANCHESTER – A Manchester acquistò una villa da 3 milioni di sterline composta da cinque ampie camere da letto, camerini per lui e per la compagna con un enorme giardino e affascinanti terrazze. La struttura disponeva anche di una piscina interna, bagno turco, vasca jacuzzi, palestra e sala cinema. Quando Ronaldo lasciò la Premier League, mantenne la proprietà per altri nove anni prima di venderla.

villa a Manchester

MADRID – Dopo il suo trasferimento record al Real Madrid per 80 milioni di sterline, era necessaria una proprietà più consistente.E Cristiano Ronaldo acquistò una delle proprietà più spettacolari del suo portfolio immobiliare che era senz’altro la villa da 7 milioni di dollari (6,4 milioni di euro) che possiede nell’esclusiva enclave de La Finca di Madrid, dotata di piscina coperta e scoperta, una palestra all’avanguardia dotata di tutti gli attrezzi e persino un campo da calcio.

TORINO – Altra avventura altra nuova abitazione: nel 2018 Ronaldo si è trasferito alla Juventus. Dunque serviva un’altra bella casa adatta al nuovo re di Torino. Anche in questo caso lusso dappertutto e una mega villa circondata dal verde con vista colline piemontesi. C’è una palestra all’avanguardia che lui e la moglie Georgina adorano usare insieme . E c’è anche una piscina, in cui Ronaldo si immerge facendo alcune vasche dopo una faticosa sessione di sollevamento pesi. Ma degno di nota è pure l’appartamento all’interno delle Trump Towers di Manhattan (valore 18,5 milioni di dollari, quasi 17 milioni di euro), come pure quello lungo la centralissima Avenida da Liberdade a Lisbona.

Il patrimonio immobiliare di Cristiano Ronaldo si amplia di una lussuosa villa da un milione e mezzo di euro che il campione portoghese ha recentemente acquistato e reso pubblica. Una struttura splendida, che si trova nella lussuosa zona della Costa del Sol e che fa parte della tenuta “La Resina Golf & Country Club” a Marbella, nel cuore pulsante del Mediterraneo della bella vita.