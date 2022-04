Cristiano Ronaldo, una tripletta da… 1 milione di euro

Sarebbero scattati ben due bonus per il portoghese dopo il tris al Norwich

50esima tripletta con i club, la numero 60 in carriera. Cristiano Ronaldo non smette di esaltarsi e di collezionare gol e record. Gli ultimi sono arrivati contro il Norwich battuto dal Manchester United grazie appunto ad un hat-trick favoloso del portoghese. Tre reti che varrebbero a CR7 la gloria e... 1 milione di euro in più nel conto in banca.

Da quanto si apprende, CR7 dovrebbe ricevere circa 750 mila sterline per aver superato i 20 gol stagionali. Ma non solo. Con la tripletta realizzata arriverebbe un altro "piccolo" extra pari a 100 mila sterline. 850 mila sterline in totale, quindi quasi 1 milione di euro per una serata magica. Numeri sul campo e fuori mica male per lui...