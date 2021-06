Croazia-Spagna, la rete di Sarabia è colpa… del cambio di scarpe di Rebic

Una disattenzione dell'attaccante ha fatto infuriare Modric e il CT croato

RETROSCENA REBIC - Dopo l'iniziale vantaggio croato, arrivato per via di un retropassaggio poi lisciato dal portiere Unai Simon, la Spagna ha trovato il pari con Sarabia. Un gol che, a detta di tanti, è arrivato per colpa di... Ante Rebic. Ebbene sì, perché nell'azione della rete spagnola, la Croazia si è ritrovata a difendere con un uomo in meno. L'attaccante del Milan è uscito dal campo in modo autonomo e, come riporta Marca, ha lasciato i suoi in inferiorità numerica nell'azio decisiva che ha poi dato l'1-1 ai rivali. Il motivo è da ricondurre ad un cambio di scarpini non esattamente rapido.