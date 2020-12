Crotone, Cordaz: “Dobbiamo arrivare presto a 40 punti, sarà un cammino in salita. L’Inter…”

Il portiere del Crotone, Alex Cordaz, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club calabrese: “È stato bello tornare in Serie A, ma il difficile sarà rimanerci. Le giornate passano e il margine d’errore è sempre più ridotto, dobbiamo arrivare il prima possibile intorno ai 35-40 punti. Siamo orgogliosi del nostro percorso ma ci attende un cammino in salita da qui sino alla fine. L’Inter? È un bel ricordo della mia infanzia, ma adesso dobbiamo pensare a come arginarla. Per completezza credo che sia la squadra più forte del campionato, servirà qualcosa in più delle semplici caratteristiche tecniche ed agonistiche”.