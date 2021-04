Crotone, Cosmi: “Facciamo errori troppo gravi per questa categoria”

Il tecnico del Crotone Serse Cosmi ha commentato la sconfitta per 1-0 contro la Sampdoria

Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sconfitta contro la Sampdoria: “Mi aspetto di chiudere dignitosamente il campionato, è vero che ci mettiamo dignità, ma se non va la situazione diventa frustrante. Devo essere sincero, non meritavamo tutte queste sconfitte per quello che abbiamo dimostrato sul campo. Abbiamo delle colpe, facciamo errori troppo gravi per questa categoria. Al di là di questo non abbiamo neanche un episodio che possa riabilitare gli errori che facciamo”. Parole di rassegnazione quelle di Cosmi, con il Crotone che si trova all’ultima posizione della classifica, a soli 15 punti.