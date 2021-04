Crotone, Simy: “Non siamo stati all’altezza della Serie A. Sul futuro…”

Simy ha parlato del Crotone e del suo futuro dopo la vittoria contro il Parma

Redazione ITASportPress

Nonostante abbia vinto contro il Parma per 4-3, il Crotone è condannato alla Serie B. Simy, autore di una doppietta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita: “Non posso essere contento. A livello individuale sto facendo bene ma non basta perché la squadra ha fatto fatica fino ad adesso. Oggi abbiamo portato a casa una vittoria che aspettavamo da tanto, abbiamo dato tutto in campo, speriamo di chiudere il campionato dignitosamente”

VITTORIA E SERIE B – “La vittoria conta per il morale, il gruppo è stato sempre concentrato tutta la partita, non abbiamo mai mollato. Peccato che non siamo stati all’altezza del campionato”

SUL FUTURO – “Non ci penso onestamente, ho un grandissimo rispetto per questa piazza. Mi ha accolto come un figlio. Non posso parlare di futuro”.