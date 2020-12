Crotone, Stroppa: “Ci siamo abituati alla Serie A. La Sampdoria sta ritrovando un’identità”

Il Crotone di Stroppa domani torna in campo per la sfida contro la Sampdoria di Ranieri. Ecco le parole del tecnico calabrese nella conferenza stampa di vigilia: “Sono ormai diverse giornate che abbiamo dimostrato di esserci abituati alla Serie A. In alcune partite siamo stati costretti a difendere in maniera massiccia, ma adesso abbiamo trovato la quadratura. Contro l’Udinese inoltre non abbiamo subito gol e questo deve essere un punto dal quale ripartire. La Sampdoria? Affronteremo una squadra in salute, con un’idea di gioco ben precisa e giocatori importanti. Stanno ritrovando un’identità che hanno già messo in mostra nel campionato scorso”.