Crotone, Stroppa: “Giochiamo bene ma siamo sempre contati. Non penso al mercato”

Giovanni Stroppa analizza il ko del suo Crotone a Bologna: “Nel secondo tempo ci è mancata aggressività, non si può prendere un gol come quello che abbiamo subito – spiega Stroppa a Sky – siamo andati in sofferenza sulle palle inattive, peccato perchè abbiamo giocato una buona partita”. Poi su Molina e il reparto avanzato: “Non è al top ma sotto l’aspetto caratteriale è uno che non molla mai, per quanto riguarda il lavoro degli attaccanti ci vuole più qualità, non mi riferisco solo a Messias e Simy ma un po’ a tutti quelli che agiscono negli ultimi 20 metri”. Stroppa poi confessa di non pensare al mercato: “Adesso penso ad avere tutti a disposizione, dall’inizio della stagione ho sempre i soliti 2, ci aspettavamo qualcosa in più da Siligardi ma non è in condizione, ora non abbiamo alternative e più che al mercato penso a recuperare quelli che non ci sono, penso a Riviere che lo abbiamo avuto solo alla prima. Io al Milan in futuro? In questo momento ho ben altro a cui pensare, i rossoneri stanno crescendo e sanno quello che devono fare, non è facile essere il Milan, hanno seminato molto bene e Ibra ha fatto crescere tutti”.