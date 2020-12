Crotone, Stroppa: “Il risultato di oggi è figlio della prestazione, stiamo crescendo”

È uno Stroppa che sprizza entusiasmo quello che commenta la prima vittoria del Crotone in campionato: “Il risultato di oggi è figlio della prestazione dei ragazzi – esordisce Stroppa – non abbiamo ancora fatto nulla ma finalmente posso dire che abbiamo portato a casa i tre punti. La crescita dei giocatori calabresi è evidente: “Individualmente qualche ragazzo è cresciuto molto, non sono un caso le reti di Messias e Reca, mi auguro che questo risultato possa portare autostima e sicurezza. Siamo sempre usciti dal campo con i complimenti ma con nulla di concreto, i ragazzi sono speciali, anche quelli che sono subentrati hanno fatto molto bene. Se i numeri sono quelli della storica annata ben venga, mi fa piacere aver accorciato sui club che ci stanno davanti – dichiara euforico l’allenatore dei calabresi a Sky Sport – . Ci sono delle cose da valutare, la prima parte di partita non era semplice, ogni volta che ripartivamo non potevamo pretendere di fare sempre bene, ma siamo stati capaci di gestire i momenti e questo mi fa molto piacere”. Poi su Messias: “È un ragazzo che sta crescendo, mi piace il suo modo di lavorare e deve proseguire su questa strada”.