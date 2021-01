Crotone, Stroppa: “Poco bravi nel primo tempo ma dobbiamo subire meno. Sul mercato…”

L’allenatore del Crotone Giovanni Stroppa analizza il ko contro la Roma in conferenza stampa: “Siamo stati poco bravi nella prima frazione di gara, abbiamo giocato con timore. Avevamo la possibilità di fare molto meglio di quanto fatto, la Roma ha fatto 3 tiri e ha fatto 3 gol. La squadra ha risposto con equilibrio nel secondo tempo. Dobbiamo assolutamente subire di meno, bisogna lavorare molto meglio. Secondo me non sbagliamo l’approccio. Abbiamo la volontà di migliorare la squadra, con qualche innesto possiamo fare davvero bene, ci crediamo tutti e con la società c’è unità d’intenti, sappiamo dove intervenire”.