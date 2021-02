Crotone, Stroppa: “Dobbiamo evidenziare le difficoltà del Cagliari. Credo alla salvezza”

Il Crotone si prepara al match di campionato contro il Cagliari del neo allenatore Leonardo Semplici. Il mister dei calabresi Giovanni Stroppa ha presentato in conferenza stampa la gara di domani: “Il Cagliari è una squadra di livello assoluto, se è lì in classifica ha dei problemi. Dobbiamo essere ancora più bravi ad evidenziare le difficoltà che ha avuto fino a questo momento della stagione. Salvezza? Fino a quando la matematica non ci condanna ci sarà speranza, ho la certezza che possiamo salvarci. Noi dobbiamo interpretare la partita da dentro o fuori, come se fossimo all’ultima spiaggia. Dobbiamo cercare di non concedere nulla al Cagliari”.

