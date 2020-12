Belgio, Martinez: “Lukaku è nel momento migliore della sua carriera. Non pensa solo al gol”

Il CT del Belgio Roberto Martinez utilizza parole al miele per il centravanti dell’Inter Romelu Lukaku: “È sicuramente nel momento migliore della sua carriera – dichiara entusiasta Martinez – , sta dimostrando una maturità che non è comune trovare in un attaccante. Vuole sempre vincere ed è di grande aiuto per i suoi compagni. Romelu sta facendo cose strepitose, fare gol non è l’unica cosa che gli passa per la testa e così facendo contribuisce ai risultati del suo club in maniera importante”.