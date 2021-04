Ct Norvegia punge la Juve: “Eliminata da Lione, Porto e Ajax: che diavolo ci fa nella Superlega?”

Nel commentare la creazione della Superlega, il ct della Norvegia ha punto anche la Juventus, una delle fondatrici del progetto

Piovono opinioni, favorevoli o discordanti, alla creazione della Superlega. Cade nella seconda fazione quella di Ståle Solbakken, ct della Norvegia , che a TV2.no ha parlato del progetto ideato dai 12 top club europei, tra cui rientrano Juventus, Inter e Milan: "La prima cosa che mi colpisce non sono i soldi. La prima cosa che mi colpisce è il conflitto con tutto ciò che ha a che fare con il calcio. E' sentire la gioia di vincere e il dolore di perdere, che non ci saranno più”.

SULLA JUVE – “Negli ultimi tre anni la Juventus è stata eliminata da Lione, Porto e Ajax. E' l'altro giorno ha perso con l'Atalanta, ha solo due punti in più del Napoli e rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League. Che cosa diavolo ci fa nella Superlega? Anche Arsenal e Tottenham, cosa hanno fatto per meritarselo? West Ham e Leicester al momento sono meglio. Che diritto hai di creare il tuo campionato solo perché hai maggiori opportunità commerciali? Il bello del calcio è che ci sono sorprese regolari, con la Superlega non sarà più così".