Ct Svezia: “Ibrahimovic verrà agli Europei. Kulusevski…”

Zlatan Ibrahimovic tornerà in nazionale svedese e prenderà quindi parte agli Europei della prossima estate. Ad affermarlo è stato il CT della Svezia Janne Andersson, nel corso di una conferenza stampa: “Ora Zlatan è infortunato, ma è recuperabile in breve tempo e ho deciso di chiamarlo. Sono molto felice che sia qui. Verrà agli Europei? Fa parte della rosa, sarà importante anche per gli Europei. Ha detto sì al ritorno, quindi sarà incluso anche per la competizione della prossima estate. Abbiamo fatto una bella chiacchierata e ci abbiamo creduto, altrimenti non sarebbe qua”. Andersson tocca anche la questione Kulusevski: “Abbiamo risolto ciò che era da risolvere e abbiamo trovato un modo per andare avanti – afferma il CT svedese in conferenza stampa e quindi riapre le porta al calciatore della Juventus – .