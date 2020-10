Cuore d’oro Klopp: risponde con una lettera toccante a piccolo tifoso che soffre di ansia

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha risposto con una lunga lettera ad un giovane tifoso della sua squadra che ha ammesso di soffrire di ansia. Il piccolo Lewis Balfe , secondo maidenhead-advertiser.co.uk . ha condiviso i suoi sentimenti con il tecnico, scrivendo sul sito ufficiale dei Reds, dopo essere entrato in una nuova scuola. Klopp dopo aver letto l’accorato messaggio del piccolo tifoso ha voluto replicare inviandogli una lettera. “Ciao Lewis. Posso iniziare con il mio segreto? Sono nervoso. Ad essere sincero, sarei preoccupato se non fossi nervoso, perché quando succede, ho l’opportunità di trasformare questa energia in qualcosa di positivo. Mi hai chiesto cosa faccio quando i miei giocatori si sentono così. E la risposta è semplice: ricordo loro quanto sono importanti per me e come credo in loro. Non ho dubbi che tu e la tua famiglia pensa lo stesso di te”, si legge nella lettera abbastanza lunga e particolareggiata. La madre del ragazzo, Milena, ha parlato della reazione del figlio dopo aver ricevuto la lettera: “Mio figlio mi chiedeva sempre: “Mamma Klopp risponderà?”. Io ho cercato di non alimentare le sue aspettative, perché il sito del club dice che i giocatori e l’allenatore non possono rispondere a ogni lettera. Lewis era sempre preoccupato, anche quando andava a scuola. Ha scritto questa lettera durante le vacanze estive e abbiamo ricevuto la risposta da Klopp nello scorso fine settimana. All’inizio pensavo che avessero appena inviato qualcosa con un autografo, ma aprendo la busta abbiamo visto la lunga lettera con un messaggio piuttosto profondo. Lewis chiaramente era felicissimo e anche orgoglioso di averlo ricevuto. Spero che ricorderà questa lettera e la rileggerà quando sarà nervoso”.