Dacourt racconta il nonnismo all’Everton: “Al bar misero tutto sul mio conto”

Il racconto dell'ex centrocampista francese

Olivier Dacourt , ex giocatore di Roma e Inter , ha parlato di un fenomeno abbastanza diffuso nel mondo del calcio: il nonnismo. L'ex centrocampista ha raccontato un episodio ai tempi dell' Everton , quando qualche suo compagno più anziano mise alcune consumazioni sul conto del francese. Ecco le parole rilasciate in un'intervista a Canal+:

"Al check-out in albergo mi accorsi che i miei compagni avevano messo tutto sul conto della mia stanza, ma io non ero mai stato al bar. Sapevo chi era il colpevole e non dissi niente. Andai dal tecnico Walter Smith e gli dissi che c'era un problema, visto che non avevo consumato nulla. Il giorno dopo, in allenamento, mi vendicai. Era stato Don Hutchison, lo uccisi".