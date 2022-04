Dalla Francia, Conte vicino alla panchina del PSG: il tecnico detta le condizioni

L'indiscrezione dalla Francia

La stagione del PSG , nonostante la vittoria anticipata della Ligue 1, non si può ritenere convincente vista l'eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale contro il Real Madrid . I tifosi non hanno digerito la delusione e l'attuale allenatore Mauricio Pochettino sembra ormai lontano da una sua permanenza in Francia. Alcuni rumors spingono Antonio Conte , attualmente alla guida del Tottenham , sulla panchina dei campioni di Francia.

Come riferito da RMC Sport, lo stesso Conte avrebbe dettato alcune condizioni per un suo eventuale arrivo: ingaggio raddoppiato, l’ex Inter percepisce attualmente 17 milioni di euro l’anno e vorrebbe dunque superare i 30; la possibilità di portarsi dietro l’intero staff; controllo totale sulla finestra di calciomercato e, punto più interessante, un direttore dei social network per controllare in maniera più costante e incisiva l’utilizzo che ne viene fatto negli spogliatoi. Conte, si legge, è stanco di quelli che definisce “calciatori di Instagram”.