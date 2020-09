Dalla Francia, il Psg cerca un colpo alla Florenzi: nel mirino un big dell’Inter

Potrebbero esserci novità importanti in casa Inter in riferimento al mercato in uscita. Dalla Francia, si fanno sempre più insistenti le voci di un interessamento del Psg per un gioiello nerazurro. Si tratta di Radja Nainggolan il cui futuro è in bilico.

Nainggolan: il Psg tenta colpo alla Florenzi

Secondo quanto riferisce Telefoot, infatti, il nome del belga sarebbe entrato prepotentemente nel mirino dei vice campioni d’Europa del Paris Saint-Germain. Leonardo avrebbe messo gli occhi su Nainggolan, potenziale fuoriclasse per il quale non dovrebbero servire cifre folli. Il centrocampista, reduce da una stagione in prestito al Cagliari, è in bilico e l’opzione francese potrebbe essere una soluzione gradita a lui e al club di Milano.

Per il Psg si tratterebbe di un’altra operazione alla Florenzi: prestito oneroso con diritto di riscatto.

INCIDENTE PICCANTE PER LA MOGLIE DI UN EX CALCIATORE