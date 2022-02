Dalla Francia: ipotesi ritiro per Sergio Ramos a causa della ‘sindrome del soleo’

Ennesimo problema al polpaccio per il difensore spagnolo

Sergio Ramos non sta vivendo una bella stagione nella sua nuova avventura al PSG. Il difensore è alle prese con i soliti fastidi al polpaccio che l'hanno tenuto fuori per gran parte della stagione. Lo spagnolo ha giocato solamente cinque partite in otto mesi di permanenza nel club parigino. Secondo il quotidiano francese Le Parisien, il suo futuro è avvolto da nubi e addirittura starebbe parlando di un possibile ritiro causato dai problemi al soleo che lo stanno affliggendo da mesi.