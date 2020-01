Dalla Germania, Muller lascerà il Bayern in estate

Matrimonio ai titoli di coda fra Thomas Muller e il Bayern Monaco. A riportarlo è la Bild, secondo cui il tedesco, che ha un contratto in scadenza nel 2021 con i bavaresi, lascerà la formazione di Flick già in estate. L’attaccante, che a Monaco ha fin qui trascorso tutta la sua carriera, non viene infatti più ritenuto un elemento essenziale da parte del club, pronto a cederlo al miglior offerente.

PRETENDENTI – Su Muller ci sarebbe l’interesse di numerose società inglesi e italiane, con il giocatore spesso accostato già in passato alla Juventus.

