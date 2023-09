Secondo quanto emerso dalla Spagna, Carlo Ancelotti non avrebbe ancora nessun accordo per allenare il Brasile

Secondo quanto riportato da El Chiringuito, il futuro dell'attuale allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, non è ancora del tutto delineato. Come spiegato, nonostante le dichiarazioni di Ednaldo Rodrigues (che annunciò l'ex Milan come nuovo ct del Brasiledal 2024), l'allenatore italiano non avrebbe ancora preso alcun impegno con la nazionale verdeoro. Anzi, secondo quanto appreso dalla Spagna, Carlo Ancelotti potrebbe addirittura rinnovare il proprio contratto con il Real Madrid, club di cui è ormai icona.