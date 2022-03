Dalla Spagna, Haaland rifiuta una destinazione: vuole solo il Real Madrid

Il norvegese vuole vestire la maglia dei blancos

Il trasferimento di Erling Haaland sarà una delle telenovele del calciomercato estivo. L'attaccante del Borussia Dortmund lascerà il club tedesco e il suo futuro sembra sempre più in Spagna. I top club europei sono alla finestra per accaparrarsi il talento norvegese, ma le cifre di commissione che vuole l'agente Mino Raiola sembrano spaventare le concorrenti.

Come riporta AS, il ragazzo aspetta il Real Madrid, che resta la sua prima scelta indipendentemente dalla questione economica. Ma le sirene che stanno cercando di ammaliare il norvegese non sono solo iberiche, dato che nella corsa al suo cartellino è da tenere in considerazione il Manchester City, destinazione rifiutata da Haaland. Citizens e Blancos sono le due compagini che battaglieranno fino alla fine per l’acquisto, dato che il Barcellona pare si sia tirato fuori.