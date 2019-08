Dalla Spagna insistono, il Betis spera ancora in Milik

Il calciomercato non si ferma mai e anche all’estero i rumors sono all’ordine del giorno. In particolare Estadio Deportivo insiste sul presunto pressing del Betis Siviglia per il bomber del Napoli Arkadiusz Milik.

Come mostra la prima pagina del quotidiano spagnolo, il club non si sarebbe ancora arreso all’idea di perdere uno degli obiettivi per il reparto avanzato. “Milik lo capta”, il titolo scelto da ED secondo cui il club partenopeo avrebbe concegelato le trattative per il rinnovo di contratto del polacco con la speranza di vendere e fare cassa dalla cessione del bomber. Milik sarebbe un piano alternativo nel caso in cui dovesse saltare l’operazione per Borja Inglesias.