Dalla Spagna, Koeman ha chiesto Lukaku al Barcellona

No a Lautaro Martinez, sì a Romelu Lukaku. Non stiamo parlando di Inter, ma di Barcellona. Dalla Spagna sono sicuri che Ronald Koeman, nuovo allenatore dei catalani, abbiamo fatto il nome del belga come prima richiesta per il reparto avanzato.

Koeman: Lukaku come prima scelta

Secondo Esport 3, il Barcellona avrebbe valutato la richiesta del suo tecnico Koeman in riferimento al bomber dell’Inter Lukaku ma l’avrebbe anche evidentemente rispedita al mittente ritenendola impossibile in quanto economicamente non praticabile.

Sarebbe dunque questo un importante retroscena relativo al mercato. Il neo mister blaugrana voleva il centravanti belga nerazzurro che conosce molto bene fin dai tempi dell’Everton. La trattativa sarebbe comunque stata davvero in salita visto quanto faticato nella passata stagione da Antonio Conte per convincere la dirigenza interista a spendere una somma vicina agli 80 milioni per portarlo a Milano dal Manchester United.

