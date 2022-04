Dall’Inghilterra, Cristiano Ronaldo via dal Manchester United per andare da Beckham

Possibile scenario per il fuoriclasse portoghese

La stagione di Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United non è stata una delle migliori per il portoghese. Il fuoriclasse non sta neanche scendendo in campo con i Red Devils a causa di presunti problemi fisici. La difficile annata di CR7 a Manchester potrebbe far presagire a un possibile addio in estate.