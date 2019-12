Dall’Inghilterra, il Manchester United blocca Pogba: nessuna cessione a gennaio

Paul Pogba non si muoverà dal Manchester United, almeno fino a giugno. La notizia è stata riportata dal Daily Mail, che sottolinea come nonostante il francese spinga per un addio già a gennaio il club non intenda privarsene fino al termine della stagione. Una decisione che non farà felice i numerosi estimatori del centrocampista, in primis Real Madrid e Juventus, i due club maggiormente interessati al “polpo”. Pogba è infatti un vecchio pallino del tecnico dei blancos Zinedine Zidane, mentre i bianconeri sognano di riportarlo a Torino dopo la separazione avvenuta nell’estate 2016.

