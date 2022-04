Dall’Inghilterra: Serena Williams ed Hamilton si uniscono per acquistare il Chelsea

Clamorosa indiscrezione dall'Inghilterra

Il Chelsea non sta vivendo un momento facile dal punto di vista societario. Il club inglese è attualmente in vendita e gli acquirenti non mancano. L'offerta decisiva deve ancora arrivare, ma si ha la sensazione che per il passaggio di proprietà manchi davvero poco. Dopo le sanzioni inflitte al magnate russo Roman Abramovich, ex proprietario dei Blues, la società inglese è in cerca dunque di una nuova amministrazione.