Dall’Inghilterra sicuri: Emre Can all’Everton per 30 milioni di sterline

Arrivano conferme anche dall’Inghilterra sul possibile passaggio di Emre Can dalla Juventus all’Everton. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, il Mirror lancia la bomba: 30 milioni di sterline per il centrocampista bianconero.

Una cifra che la Vecchia Signora è pronta ad accettare, anche se resta da capire se la squadra allenata da Ancelotti sia disposta a pagare 100 mila sterlina a settimana al calciatore. Il tecnico di Reggiolo vuole assolutamente il centrocampista di peso e muscoli per rinforzare la rosa a disposizione. Secondo il tabloid, e anche secondo il Sunday Express, se il suo passato al Liverpool non dovesse essere un problema per la tifoseria, l’affare andrà in porto entro la sessione invernale. Emre Can è pronto a lasciare l’Italia e fare ritorno in Premier League.