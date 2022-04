Dall’Inghilterra sicuri: Klopp e il suo staff prolungano il contratto col Liverpool

Novità sul futuro del tecnico tedesco

Jurgen Klopp è reduce dalla vittoria di ieri per 2-0 nella semifinale di andata di Champions League contro il Villarreal . Il Liverpool è inoltre ancora in lotta per la Premier League a un solo punto di distanza dal Manchester City primo in classifica. Il cammino degli inglesi in questa stagione pare inarrestabile e il club avrebbe dunque deciso di estendere la permanenza del tecnico tedesco e del suo staff.

Come riporta The Athletic infatti, l'allenatore del Liverpool e tutto il suo staff hanno esteso i loro contratti con i Reds fino al 2026. In precedenza si era appreso che il club ha accelerato le trattative per un nuovo contratto per il tecnico dopo la vittoria della squadra nell'andata delle semifinali di Champions League contro il Villarreal. Mike Gordon, presidente del Liverpool, era in tribuna nella partita di ieri e uno dei motivi della sua presenza sarebbe stato proprio quello di discutere di un nuovo accordo con Klopp.