Dall’Inghliterra, l’attacco del Parlamento verso Abramovich: “Via dal Chelsea”

Le parole del parlamentare inglese

I terribili sviluppi sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina potrebbero avere ripercussioni anche nel calcio, in particolare in quello inglese. Nella lente di ingrandimento, infatti, ci sarebbe ora il patron del Chelsea Roman Abramovich , attaccato duramente dal parlamentare laburista Chris Bryant durante la discussione nel Parlamento inglese sulle contromosse da adottare dopo l’invasione. Questo il suo pensiero sull'imprenditore russo e attuale proprietario dei Blues:

"Come può ancora possedere un club di calcio nel nostro paese? Dovremmo cercare di sequestrare alcuni dei suoi beni e assicurarci che altre persone come lui non siano coinvolte in cattive attività nel Regno Unito".