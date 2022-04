Dani Alves: “Real Madrid fortunato che il Barcellona si sia svegliato tardi in Liga”

Parla il calciatore blaugrana

Un'altra vittoria in Liga per il Barcellona e altri rimpianti per quello che sarebbe potuto essere il finale di stagione per la lotta al titolo di campione di Spagna. A causa di un inizio annata negativo, i blaugrana si trovano ora distanti dal primo posto che, secondo Dani Alves, sarebbe stato alla portata con qualche errore in meno.