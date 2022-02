Dani Alves squalificato 2 turni per fallo su Carrasco: “Ridicolo pensare che volessi fargli male”

L'esterno del Barcellona punito con due giornate di squalifica per il fallo a Carrasco nel match contro l'Atletico Madrid

Dani Alves non ci sta dopo la decisione del Giudice Sportivo spagnolo di squalificarlo per due giornate dopo l'intervento ai danni di Carrasco nella sfida tra il suo Barcellona e l'Atletico Madrid. Il difensore blaugrana ha risposto a modo suo con alcuni messaggi social che non lasciano scampo ad interpretazioni.

RIDICOLO - "Mi ero dimenticato di come puniscono qui!", ha scritto Dani Alves in un primo tweet social. Poi, non contento: "È ridicolo pensare che un atleta professionista faccia del male a un altro di proposito. Il calcio comporta dei rischi, episodi del genere accadono e non devono andare fuori limite. In ogni caso, ancora una volta mi scuso con Carrasco".