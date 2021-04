Danilo contro Uefa e Fifa: “Ci hanno minacciato, non è stato bello”

Danilo, terzino della Juventus, ha preso posizione contro Uefa e Fifa

Danilo senza mezze misure. Il terzino polivalente della Juventus ha parlato ai microfoni di Sky Sport, prima esponendosi sulla Superlega, poi attaccando frontalmente Uefa e Fifa: “Penso che se 12 club hanno accettato questo nuovo progetto è perché hanno visto che il calcio ha bisogno di qualche cambiamento. Non so se questo piano sarebbe stato quello più giusto, ma alla fine è normale che adesso si debba parlare di un cambiamento per salvare il calcio. Il Covid ha colpito la vita di tutti e anche per il calcio non è stato diverso. Penso che se la Uefa fosse tanto preoccupata per i calciatori, non ci avrebbe fatto viaggiare in mezzo ad una pandemia, non ci avrebbero fatto giocare in un anno difficile. Per me, come calciatore, non è stato piacevole essere minacciato dalla Uefa e Fifa (in caso di Superlega avevano intimato l’esclusione dei calciatori dalle relative competizioni come i Mondiali, ndr)".