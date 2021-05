Danimarca, i giocatori doneranno parte bonus Euro 2020 alle scuole calcio del Paese

L'iniziativa della Nazionale per i giovani calciatori e l'omaggio ai club di origine di campioni come Kjaer ed Eriksen

Redazione ITASportPress

Un'iniziativa lodevole quella della Danimarca. La Nazionale di calcio, prossima all'impegno ad Euro 2020, è pronta a fare un passo verso le scuole calcio del Paese ed in particolare verso i bambini che vogliono diventare calciatori. Giocatori del calibro di Simon Kjaer o Christian Eriksen, non dimenticano le loro origini e, come si legge sul sito ufficiale della federazione, devoleveranno parte dei loro bonus per la partecipazione all'Europeo per il calcio di base.

La Dbu, la Federcalcio danese, ha annunciato di aver trovato un accordo con i calciatori che saranno impegnati in prima persona nel sostegno economico al calcio di base. Non solo. Oltre a donare parte del loro bonus per la partecipazione ad Euro 2020 al fine di garantire lo sviluppo delle attività federali per i calciatori più piccoli, i giocatori si occuperanno di omaggiare le squadre da cui hanno iniziato la loro grande carriera. Sui social della Danimarca sarà possibile seguire di volta in volta foto e vecchi ricordi dei primi passi dei giocatori che adesso sono tra i migliori d'Europa.

Dal sito ufficiale della Federcalcio danese, anche le parole del capitano Simon Kjaer: "Significa molto per noi giocatori potere aiutare a ridare qualcosa. Sia per i club ma in particolare per quelli che contano davvero, ovvero i bambini".