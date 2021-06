Danimarca, la notte della sorella di Schmeichel: “Il corpo mi faceva male per la tensione”

Cecilie, la sorella del portiere danese Schmeichel racconta la partita decisiva per il passaggio agli ottavi all'Europeo

La Danimarca ha vissuto una prima parte di Europeo davvero provante dal punto di vista emotivo. Il malore avuto da Christian Eriksen all'esordio avrebbe abbattuto chiunque, ma non i danesi guidati dagli esperti Kasper Schmeichel e Simon Kjaer che, nonostante i due k.o. nelle prime due gare, sono riusciti a qualificarsi agli ottavi di finale grazie alla vittoria contro la Russia per 4-1. Un successo che è stato vissuto in maniera molto intensa non solo dai giocatori in camp, ma anche da chi seguiva la squadra dagli spalti. In modo particolare è Cecilie Schmeichel, sorella del portiere della Nazionale, a raccontare la sua strana notte vissuta tra le emozioni dello stadio e le "conseguenze" sentite nelle ore successive...