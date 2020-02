David Luiz scommette su Hazard: “Si affermerà anche a Madrid”

Non un’esperienza fin qui particolarmente felice, quella di Eden Hazard al Real Madrid. Il belga, da quando è approdato in Spagna, ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici che ne hanno minato il rendimento. In sua difesa, ai microni di Efe, è intervenuto David Luiz, difensore dell’Arsenal suo compagno di squadra ai tempi del Chelsea.

RISCATTO – “Sono dispiaciuto per lui, perché conosco il giocatore e la persona che è. Non ha ancora avuto l’opportunità di giocare con continuità, così da dimostrare il suo valore. Se riuscirà ad affermarsi anche a Madrid? Certo, senza dubbio”.