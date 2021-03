De Boer: “Ajax-Roma sfida aperta. Ma Ten Hag ha un piccolo vantaggio…”

L’Europa League mette di fronte due formazioni dal gioco scintillante: la Roma di Paulo Fonseca e l’Ajax. I giallorossi sono l’ultima italiana rimasta in Europa, ma non sarà un’impresa raggiungere la finale, dato che gli olandesi sembrano essere tornati quelli della semifinale di Champions League nel 2019.

EQUILIBRIO

Il pronostico è difficile e tocca a Ronald De Boer fare le carte a questo confronto interessante. Queste le sue parole a Teleradiostereo: “Credo sia un sorteggio difficile per entrambe le squadre, c’erano rose molto forti da pescare, l’Arsenal, lo United. I lancieri e i giallorossi sono due formazioni molto interessanti. Per la qualificazione credo sia un discorso aperto, l’Ajax è cresciuta tanto in Europa in questi anni, ma la Roma, pur non essendo la prima in Italia, è una squadra fortissima. Probabilmente per i ragazzi di ten Hag l’aver ipotecato il campionato può essere un piccolo vantaggio nella preparazione della doppia partita”.