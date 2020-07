De Boer, fine dell’avventura con Atlanta: “Grazie per questa esperienza!”

Ci risiamo: Frank De Boer cambia ancora squadra. Ma stavolta non si tratta di un esonero per l’allenatore olandese. Infatti l’ex tecnico dell’Inter ha deciso di comune accordo con il club di interrompere il suo rapporto lavorativo con l’Atlanta. La società, che milita in MLS, si era laureata campione della lega nel 2018 proprio con De Boer, mancando la riconferma nella stagione seguente a causa della sconfitta in semifinale contro il Toronto. Nel 2020 si è giocato poco, solamente due giornate. L’Atlanta era in testa alla Eastern Conference, ma Frank ha deciso di cambiare aria.

RINGRAZIAMENTI

Il presidente Darren Eales ha voluto esprimere il suo ringraziamento: “Voglio ringraziare Frank per la sua leadership e il suo impegno. Sotto la sua guida abbiano raggiunto ottimi risultati sia a livello nazionale che internazionale”. Lo stesso De Boer ha precisato: “Sono grato per l’opportunità avuta – dice l’olandese – è stata una magnifica esperienza per cui voglio ringraziare tutti”.