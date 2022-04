De Bruyne e la stoccata all’Atletico: “Sembrava un allenamento attacco contro difesa”

Le parole del giocatore belga

Kevin De Bruyne è stato il Man of the match nella sfida di ieri tra Manchester City e Atletico Madrid . Il giocatore dei Citizens ha messo a segno la rete che ha deciso la partita. In un'intervista al The Guardian, il belga ha analizzato l'andamento del match, lanciando una frecciatina ai colchoneros per i loro atteggiamento difensivo. Queste le sue parole:

"Il primo tempo è stato molto sofferto, l’Atletico era molto stretto, sono molto difensivi, è il loro stile di gioco e lo sapevamo, ma non fino a questo punto. Si sono presentati con cinque difensori e cinque centrocampisti. Nel secondo tempo la squadra ha creato un paio di occasioni ed è stato molto positivo aver concretizzato. Phil è stato geniale a trovarmi sulla corsa, non mi restava che mantenere la calma e segnare. Prima di contestarci qualcosa in fase realizzativa invito chiunque a giocare una partita così complicata. Sembrava una partita di allenamento in un campo ridotto, attacco contro difesa. Era fondamentale mantenere la calma, non concedere nulla e trovare gli spazi rischiando anche di perdere il pallone. Mi aspetto qualcosa di molto simile anche in Spagna anche se per forza di cose saranno costretti ad attaccare un po’ di più".