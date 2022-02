De Jong sull’addio di Messi: “E’ stato uno shock, non ci credevo. Leo ci manca”

Le parole del centrocampista olandese

Frenkie de Jong , centrocampista del Barcellona , ha raccontato il suo stato d'animo per l'addio di Lionel Messi in estate. Il centrocampista olandese ha rilasciato un'intervista al quotidiano inglese The Guardian. Queste le sue parole:

"All'inizio pensavo che non fosse vero. Stavo andando a prendere mio padre e mio fratello in aeroporto e ho ricevuto un messaggio: Messi lascia il Barcellona. Poco dopo la notizia è stata confermata. Inizialmente non puoi crederci, benché ci fossero state voci per tutta l'estate, voci che non avevo però mai preso sul serio. Quando è successo è stato uno shock. Era il volto del club, quando se n'è andato è stato un duro colpo per tutti. Ci manca sempre. Quando un calciatore della sua portata lascia la squadra le cose sono improvvisamente diverse per tutti".