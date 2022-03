De Ligt e il ritorno di Eriksen: “Avevo l’istinto di frenarmi ma…”

Parla il difensore danese

"Non è facile entrare in tackle su Eriksen , quando è entrato in campo ho avuto la pelle d'oca". Sono queste le prime parole di Matthijs de Ligt , difensore dell' Olanda , rilasciate in conferenza stampa al termine dell'amichevole tra la 'sua' Nazionale, vittoriosa per 4-2, e la Danimarca.

Il centrale della Juventus ha parlato del ritorno in campo del danese ex Inter ammettendo di essere rimasto in un primo momento indeci sull'atteggiamento da attuare nei suoi confronti: "Devo dire che ci sono stati momenti in cui ero timoroso d'affrontarlo, ho dovuto ignorare l'istinto di frenarmi. Ovviamente devi saperti scrollare di dosso la sensazione, visto che siamo giocatori, ma siamo anche un po' esseri umani in fondo, in quei momenti bisogna pensare a giocare ma è chiaro che siamo tutti contenti che Christian sia tornato a giocare a questi livelli. Penso sia qualcosa che tutto il pubblico attendeva".