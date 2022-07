De Ligt, l’esordio strano col Bayern Monaco: gol, ammonizione e infortunio

Un esordio non banale quello di Matthijs De Ligt con il Bayern Monaco. In soli 28 minuti il difensore ha realizzato un gol, rischiato di farne uno sulla sua porta, rimediato un cartellino giallo ed è stato costretto al cambio per un problema fisico. A distanza di appena 48 ore dall’annuncio della cessione dalla Juventus al club tedesco il difensore ha giocato contro il DC United allenato da Wayne Rooney contribuendo al successo per 6-2.