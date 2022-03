Desailly attacca Pogba: “E’ un pigro che non ha disciplina”

Le parole dell'ex calciatore

Il Manchester United è stato eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta di ieri all'Old Trafford contro l'Atletico Madrid. Tra i più criticati in casa Red Devils c'è il nome di Paul Pogba. Il francese non sta dando quello che sarebbe in grado di mettere a disposizione per i compagni e della sua situazione ha parlato l'ex difensore francese Marcel Desailly, attaccando duramente il centrocampista. Queste le sue parole rilasciate a Bein Sport: