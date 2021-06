Deschamps e il ritorno di Benzema: “Mi ha detto cose forti. In 3 minuti abbiamo risolto”

Il CT della Francia e il ritorno del sereno tra l'ambiente galletto e Benzema

Redazione ITASportPress

Una conversazione necessaria per risolvere i problemi. Così Didier Deschamps e Karim Benzema hanno avuto modo di chiarire le questioni legate al loro rapporto. Dopo quasi 6 anni di assenza, il bomber del Real Madrid è tornato a vestire la maglia della Francia e potrà aiutare i galletti per Euro 2020. Il CT francese, intervenuto a RMC Sport, nel corso di Top of the Foot, ha voluto spiegare in che modo e per quale ragione è avvenuto il dietrofront riguardo alla convocazione dell'attaccante.

SCELTA - "Prima di tutto ci tengo a precisare che se l'ho chiamato in Nazionale è perché ho una profonda convizione che possa servire a questa Francia", ha esordito Deschamps. "Le mie sono state esclusivamente scelte dettate dall'aspetto sportivo. Senza convinzione profonda non ci sarebbe stato tutto questo". "Dietro questa convinzione c'è un 'perdono' nei confronti di Benzema? Non direi perdono, è una parola grossa. Semplicemente si creano delle situazioni con determinati calciatori. Ma in ogni caso le scelte sono solo di carattere sportivo, per il bene della squadra, mai personali".

DIALOGO - Dopo la lunga premessa, il CT della Francia Deschamps ha raccontato l'incontro avuto con Benzema: "Lui sorpreso della convocazione? Chiedetelo a lui se era contento o sorpreso. Ma probabilmente si aspettava la chiamata. Se abbiamo parlato? Certo. Non poteva far male né a me né a lui parlare. E la conversazione è andata bene. Chi ha fatto il primo passo? E' così importante saperlo? Non che io voglia tenere nascosto qualcosa, sia chiaro. In ogni caso posso dire che abbiamo parlato di tutto. Avevamo molte cose da dirci. Non solo di calcio, ma anche sulla famiglia e altre cose personali. Posso dire che Karim mi ha detto cose forti e che in 3 minuti era tutto risolto. Anche se poi la nostra conversazione è andata avanti credo almeno due ore".