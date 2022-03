Deschamps esclude Giroud dai convocati: “Contento per lui, ma devo fare delle scelte”

Le parole del commissario tecnico francese

Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati per gli impegni della Francia . Il tecnico dei Bleu ha parlato in conferenza stampa, prendendo in esame alcune esclusioni tra cui quella dell'attaccante del Milan Olivier Giroud e di altri giocatori. Queste le sue parole:

"Olivier sta facendo bene al Milan, ha segnato gol importanti e sono contento per lui e per il suo club. Poi ho delle scelte da fare. So benissimo cosa ci ha dato Olivier, ovviamente resta a disposizione della Francia, è sempre convocabile. Zouma non c’era neanche ad ottobre. La sua assenza è soprattutto una scelta sportiva. Ho avuto modo di parlare con Kurt di quello che è successo, ma non ha influito. Upamecano non è nel periodo migliore della sua carriera, ma ha tutto il potenziale per riprendersi. Nkunku? Gioca vicino alla porta, libero di svariare e questo lo porta ad essere decisivo nel Lipsia. Noi proveremo a utilizzarlo così".