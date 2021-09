Diop segna, Baiocco fa il fenomeno. Catania, una sconfitta che brucia

Clamorosa sconfitta dei rossazzurri sul terreno dei campani

Partita ricca di emozioni tra Paganese e Catania nel match della terza giornata di Serie C. E’ finita con la vittoria dei padroni di casa grazie al gol di Diop nella ripresa. Una vittoria sofferta della squadra di Grassadonia che rimasta in 10 per l'espulsione di Sussi ha stretto i denti e serrato le fila portando a casa una vittoria importante. Il Catania esce dal campo con tanti rimpianti per aver gettato al vento una vittoria che sembrava materializzarsi nella ripresa. Il rigore fallito da Ceccarelli e le grandi parate del portiere Baiocco hanno deciso il match. Catania che perde dopo un bel secondo tempo dove gli etnei hanno spinto tantissimo sfiorando il gol in diverse circostanze ma subendo clamorosamente il vantaggio dei padroni di casa con la prodezza di Diop che ha sorpreso Ercolani e Stancampiano. Attacco che non ha punto oggi e Sipos è stato la brutta copia di quello ammirato al Massimino. La sconfitta brucia ma va dato merito alla Paganese di aver vinto una partita con cuore e orgoglio. Catania perde male.