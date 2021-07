Donnarumma: “Rigore Lukaku? Nessuna paura. È l’estate più strana della mia vita”

Il portierone dell'Italia dopo la vittoria contro il Belgio nei quarti di finale

Una vittoria bellissima, quella ottenuta dall' Italia contro il Belgio nei quarti di finale di Euro 2020. 2-1 per gli Azzurri che volano in semifinale dove troveranno la Spagna. A segno Barella e Insigne, ma grande merito anche a super Gianluigi Donnarumma , autore di almeno due parate decisive. Al termine della gara, l'estremo difensore è intervenuto per le classiche interviste e a Sky Sport ha commentato tutta la sua emozione per queste settimane estive diverse dal solito tra le vicende mercato e la Nazionale appunto.

STRANO - "Io cerco sempre di dare il massimo per questa squadra che se lo merita. Stasera è stato veramente emozionante. Ho dato tutto e da domani recuperiamo le energie per la prossima partita", ha detto Donnarumma dopo la vittoria dell'Italia sul Belgio: "Estate più strana della mia vita? Un pochino sì (ride ndr)... Ma dal 24 che sono qui in Nazionale ho pensato solo alla squadra Azzurro. Ho la testa solo all'Italia e all'Europeo finora. La parata su De Bruyne? La più bella fino a questo momento ma anche quando sono poco impegnato cerco sempre di farmi sentire e guidare gli altri. Lukaku? Gli volevo dire che non era rigore, ma non mi ha risposto... Comunque non avevo nessuna paura, solo massimo rispetto come per tutti gli avversari".