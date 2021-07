Dopo Bernardeschi si sposa anche Verratti giovedì a Parigi con Jessica Aidi

Fiori d'arancio per un altro campione d'Europa azzurro

Dopo Federico Bernardeschi che si è sposato ieri a Carrara ha sposato Veronica Ciardi, a convolare a nozze è un'altro campione d'Europa. Marco Verratti, titolare inamovibile del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana, ha fissato la data del suo matrimonio in programma questo giovedì a Parigi, con la compagna Jessica Aidi (che ha compiuto 29 anni proprio nel giorno della finale con l’Inghilterra). Per il campione abruzzese un giorno importante in arrivo dopo quella della scorsa domenica.